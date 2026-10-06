(ANSA) - ROMA, 06 OTT - La spesa per le pensioni nel 2027 sarà pari a 366 miliardi e 540 milioni con un aumento di 14 miliardi e 740 milioni rispetto al 2026 (+4,19%). Lo si legge nel documento programmatico di finanza pubblica. L'aumento è previsto a legislazione vigente quindi nel caso la legge di bilancio non intervenga con misure sul sistema previdenziale. La gran parte della previsione di aumento è legata ala perequazione rispetto all'inflazione con oltre 10 miliardi da dedicare al recupero del potere d'acquisto. (ANSA).