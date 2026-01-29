(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Nel 2025, le retribuzioni contrattuali fanno registrare, per l'insieme dei settori economici, una crescita del 3,1% (stesso aumento del 2024); per il secondo anno consecutivo, si realizza un parziale recupero rispetto all'inflazione (Ipca) registrata dopo la pandemia. Nel 2025 l'Icpa ha segnato un +1,7%. Lo rileva l'Istat. Nel settore privato la crescita, pari al 3,2%, è trainata dal settore agricolo (+5,0%), da quello industriale (+3,4%) e in misura minore dai servizi privati (+3,0%). Per la pubblica amministrazione l'incremento si ferma al +2,7%. Alla fine di dicembre 2025, per l'insieme dei settori economici, sono 48 i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica e riguardano circa 7,6 milioni di lavoratori che corrispondono al 57,8% del totale dei dipendenti. (ANSA).