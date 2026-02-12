(ANSA) - ROMA, 12 FEB - Nel corso del 2025 sono state aperte 500.341 nuove partite Iva, con un incremento dello 0,4% rispetto al 2024. E' quanto emerge dall'Osservatorio sulle partite Iva pubblicato dal Dipartimento Finanze del Mef. La distribuzione per natura giuridica mostra che il 68,5% delle nuove aperture di partite Iva è stato operato da persone fisiche, il 25,1% da società di capitali, il 3% da società di persone e il 3,4% dai soggetti "non residenti" e dalle "altre forme giuridiche". Rispetto al 2024, l'incremento degli avviamenti ha riguardato solamente le persone fisiche (+1,5%) e le società di capitali (+2,6%), mentre si notano sensibili cali di aperture per le società di persone (-7,4%), e per i "non residenti e le altre forme giuridiche" (-23,2%). In crescita le nuove partite Iva che aderiscono al regime forfetario: nel 2025 242.529 soggetti hanno aderito al regime forfetario, pari al 48,5% del totale delle nuove aperture di partite Iva, con un incremento percentuale del 3,9% rispetto al 2024. (ANSA).