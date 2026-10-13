(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Tra l'1 gennaio e il 30 settembre 2026 i dati del Viminale indicano che ci sono stati 230 omicidi volontari, di cui 67 con donne vittime. I femminicidi sono stati 15, tutti ad opera di partner o ex partner. Nello stesso periodo del 2025 gli omicidi volontari erano stati 238, di cui 77 con vittime donne Tra il 2025 ed il 2026 l'incidenza degli autori di età compresa tra i 18 e i 24 anni passa dal 17 al 21%. Quella degli autori di età compresa tra i 25 e i 40 anni scende al 36% nel 2026 rispetto al 43% rilevato nel 2025; la fascia tra i 41 ed i 64 anni mostra un'incidenza del 31% nel 2026 e del 29% nel 2025; la percentuale degli autori con un'età uguale o superiore ai 65 anni è del 7% nel 2026 e del 6% nel 2025; l'incidenza dei presunti autori noti minorenni si attesta al 5% in entrambi i periodi in esame. (ANSA).