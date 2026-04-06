(ANSA) - CAGLIARI, 06 APR - Un'improvvisa e fitta nebbia ha causato disagi questa mattina, dall'alba, all'aeroporto di Cagliari. Sette i voli in arrivo che sono stati dirottati verso l'aeroporto di Alghero. Dei primi voli del mattino, è atterrato a Cagliari solo il Ryanair proveniente da Ciampino, alle 9.16, con circa 40 minuti di ritardo. I voli Ryanair provenienti da Torino, Malpensa, Bologna, Pescara, Bergamo, Pisa e Norimberga, invece, sono stati costretti ad atterrare nello scalo algherese. I passeggeri faranno tutti rientro in mattinata a Cagliari con gli stessi aerei. Secondo i dati di Sogaer, la società di gestione dell'aeroporto "Mario Mameli", dalle 9.30 la situazione è tornata alla normalità, seppur con notevoli ritardi. Nessun problema, invece, per i voli in partenza. Sono tutti decollati regolarmente. (ANSA).