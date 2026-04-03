(ANSA) - ROMA, 03 APR - La Cassazione ha confermato la prescrizione per l'accusa di omicidio colposo plurimo e ha assolto dall'accusa di rifiuto di atti d'ufficio i due ufficiali imputati nel processo per il 'naufragio dei bambini' avvenuto l'11 ottobre 2013. Morirono 268 cittadini siriani tra cui 60 minori. Gli imputati erano finiti l'allora responsabile della sala operativa della Guardia Costiera, Leopoldo Manna, e dell'allora comandante della sala operativa della Squadra navale della Marina, Luca Licciardi, assistito dagli avvocati Patrizia Morello e Domenico Barillà. Dichiarati inammissibili i ricorsi di Difesa e Infrastrutture, responsabili civili. (ANSA).