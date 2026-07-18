MILANO. Fedez è diventato papà per la terza volta. Il rapper ha annunciato sui social la nascita di Edoardo Lupo, primo figlio avuto con la compagna Giulia Honegger.

Ad accompagnare le immagini pubblicate dall'ospedale San Raffaele di Milano, l'artista ha scritto un breve messaggio: «Una gioia così grande», condividendo con i fan l'emozione per l'arrivo del bambino.

Per Fedez si tratta del terzo figlio. Il cantante è infatti già padre di Leone e Vittoria, nati dal matrimonio con l'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni.

L'annuncio ha raccolto in poche ore migliaia di messaggi di auguri e congratulazioni da parte di fan e personaggi del mondo dello spettacolo.