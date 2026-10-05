(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "Abbiamo sofferto all'inizio ma siamo stati bravi a riprendere la partita". Il ct azzurro Roberto Mancini sintetizza così la partita dell'Italia vinta contro la Turchia in Nations League a Bologna. "Abbiamo perso fluidità nel gioco con i tanti cambi, ma era previsto. Ho tolto i difensori perchè erani ammoniti". Poi sul proseguo del cammino in Nations League Mancini aggiunge: "Romano può giocare anche mezz'ala, ha bisogno di giocare queste partite per crescere. Noi dobbiamo continuare a giocare, ora siamo secondi e probabilmente dovremo andarci a giocare il secondo posto in Belgio". (ANSA).