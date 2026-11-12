(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "I ragazzi hanno voglia di riscattarsi da tutto quello che e' successo: c'e' da lavorare, ma piano piano arriveremo al traguardo". Sono le prime parole del ct azzurro, Roberto Mancini, dopo la vittoria dell'Italia sulla Francia al Meazza. "Grande prestazione: i ragazzi sono stati bravissimi. Sono molto contento per loro e per la gente che si e' divertita". Era cominciata con l'errore di Donnarumma per lo 0-1: "Sono errori che non dovrebbero accadere, siamo rimasti calmi e abbiamo vinto meritatamente. Dopo lo svantaggio poteva finire in goleada, e invece siamo rimasti calmi e abbiamo vinto meritatamente". "Ai ragazzi, prima del via, ho detto che tante partite nessuno le ricorda, ma queste sono partite che tutti ricordano per sempre...E' stata una grande vittoria - aggiunge Roberto Mancini dopo la vittoria dell'Italia sulla Francia - I ragazzi sono bravissimi, magari giovani e meno esperti dei giocatori di altre nazionali - ha aggiunto il ct, a Sky - ma stanno facendo quello che serve per riportare l'entusiasmo alla gente". Poi, la 'sgridata' ai fratelli Esposito per il primo rigore, tirato da Sebastiano e sbagliato. "Il rigorista e' Pio - ha detto con faccia seria - Si sono confusi, la prossima volta non lo rifaranno...." (ANSA).