(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Nasce Mondadori Digital spa, società interamente detenuta dalla capogruppo Arnoldo Mondadori Editore, in cui, dall'1 gennaio 2026, confluiranno, per effetto di una scissione infragruppo, e attività digitali attualmente in Mondadori Media. L'obiettivo è favorire una fase di ulteriore importante crescita degli asset digitali del gruppo Mondadori, tramite un veicolo societario finalizzato al consolidamento della leadership nel mercato digitale italiano. Il nuovo assetto è coerente con l'organizzazione societaria del gruppo Mondadori. Andrea Santagata assumerà la carica di amministratore delegato di Mondadori Digital, mantenendo la responsabilità di chief innovation officer del gruppo Mondadori; presidente della neocostituita società sarà Carlo Mandelli, direttore sviluppo strategico del gruppo Mondadori e amministratore delegato di Mondadori Media spa. Gli asset attribuiti a Mondadori Digital la connotano come il primo editore italiano sui social media e nel digitale, grazie a un portafoglio di brand leader nei verticali con maggior valore di mercato con una fanbase di 125 milioni di persone fra Italia ed estero e oltre 33 milioni di utenti unici mensili. Nell'esercizio 2025 (dati pro- forma) Mondadori Digital è attesa registrare ricavi per circa 85 milioni di euro e un margine operativo lordo (Ebitda) adjusted superiore a 15 milioni di euro, grazie a un team di oltre 300 talenti nelle aree editoriali, marketing & sales, It e operations. "Mondadori Digital nasce per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio di media digitali e soluzioni MarTech, che hanno visto una significativa e continua crescita negli ultimi anni e su cui continueremo a investire", afferma Antonio Porro, amministratore delegato del gruppo Mondadori. (ANSA).