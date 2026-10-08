(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 08 OTT - Nessun artista più di Michelangelo Buonarroti è così intimamente legato alla vicenda della Fabbrica di San Pietro, dalla Pietà alla Cupola della Basilica. Oggi il suo tratto e la sua grafia diventano un carattere tipografico contemporaneo. È Michelangelus, il nuovo font di Microsoft, commissionato dalla Fabbrica di San Pietro e progettato da studiogusto©, che entra a far parte della collezione dell'ecosistema Office. Radicato nel patrimonio culturale e spirituale legato a Michelangelo e sviluppato attraverso il design e la tecnologia, Michelangelus è il risultato di un processo di ricerca, progettazione e verifica ed è accessibile a persone e organizzazioni di tutto il mondo. Il nuovo font va oltre la semplice riproduzione dello stile grafico dell'artista e l'imitazione delle sue tecniche calligrafiche. "L'ambizione è più ampia: individuare nella sua scrittura una logica visiva, un sistema di proporzioni, ritmo e armonia misurato dall'occhio dell'artista, e tradurlo in un sistema tipografico contemporaneo", spiegano dalla Fabbrica di San Pietro. Michelangelus comprende oltre 500 glifi ed è articolato in quattro stili: Regular, Italic, Bold e Bold Italic. E' pensato per essere utilizzato in un'ampia varietà di contesti, sia nella stampa sia nelle applicazioni digitali, conforme agli standard richiesti dalle diverse applicazioni, in primo luogo come carattere di sistema per Microsoft 365 Office. È inoltre disponibile per il download diretto, consentendo a persone e organizzazioni di installarlo e utilizzarlo gratuitamente. (ANSA).