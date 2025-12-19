(ANSA) - TORINO, 19 DIC - A Torino nasce Francesissimo, progetto speculare a Italissimo, che da dieci anni porta a Parigi la letteratura e la cultura italiane. Per tre giorni, dal 30 gennaio all'1 febbraio 2026, Torino ospiterà un festival di letteratura e cultura francesi, fra incontri con autori francesi e francofoni, letture e proiezioni cinematografiche. Il progetto è ideato dalla Fondazione Circolo dei lettori e dal Consolato generale di Francia a Milano, ed è curato da Fabio Gambaro. Il festival porterà in Italia Boualem Sansal l'1 febbraio per il suo primo incontro in pubblico dopo la grazia ricevuta il 12 novembre scorso dal suo paese, l'Algeria, dove era stato incarcerato dal novembre 2024 per "attentato all'unità nazionale". A inaugurare la manifestazione il 30 gennaio sarà invece Daniel Pennac, in dialogo con Fabio Gambaro a partire dall'ultimo romanzo 'Il mio assassino', Feltrinelli. Accanto a Sansal e Pennac, Francesissimo ospiterà altre voci della letteratura francese contemporanea: Adelaïde de Clermont-Tonnerre, Jean-Baptiste Andrea, Maylis Besserie, Adrien Bosc, Hemley Boum e Marie Vingtras. In programma anche due film francesi inediti in Italia: Le royaume di Julien Colonna e Le roman de Jim di Arnaud et Jean-Marie Larrieu. (ANSA).