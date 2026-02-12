(ANSA) - ROMA, 12 FEB - "La crescente competizione geopolitica fra i Paesi potrebbe aumentare la pressione sulle banche centrali indipendenti a dare priorità agli obiettivi di bilancio rispetto al contenimento dell'inflazione". E dato che "stiamo osservando una significativa pressione politica esercitata sulla Federal Reserve", se questa avesse successo "potrebbe essere presa a modello da altri Paesi" arrivando anche in Europa. Il monito arriva dal presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, intervenuto a una cena dell'Euro50 a Londra. "Dal momento che l'ec.onomia mondiale è interconnessa, la pressione politica in un Paese potrebbe rendere più difficile anche per l'Eurosistema il perseguimento della stabilità dei prezzi", ha avvertito Nagel. Nagel, che ha citato gli studi empirici secondo cui più indipendente è una banca centrale, minore l'inflazione, ha concluso il suo ragionamento sottolineando l'importanza dell'impegno a contenere l'inflazione. "Nel caso dell'Eurosistema l'indipendenza è inscritta nella legge primaria dell'Unione europea", tuttavia "non dobbiamo avere eccessi di sicurezza. Resteremo sempre vigili riguardo alla nostra indipendenza". (ANSA).