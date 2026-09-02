(ANSA) - ROMA, 02 SET - Il presidente della Bundesbank Joachim Nagel segnala un quasi certo aumento dei tassi da parte della Bce a settembre ma si dice cauto sulle successive mosse dell'istituto centrale per via dell'incertezza, la volatilità dei mercati, dei prezzi delle materie prime e l'aumento dei rendimenti. In un'intervista a Le Monde, il banchiere tedesco sottolina come "i mercati stiano prezzando un 95% di probabilità di aumento dei tassi e io direi che hanno una buona comprensione di come noi probabilmente risponderemo" a questa situazione. Per Nagel dopo settembre: "c'è una grande incertezza". (ANSA).