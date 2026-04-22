(ANSA) - BRUXELLES, 22 APR - Alla luce degli sviluppi più recenti geopolitici "dobbiamo ragionare per scenari, ed è per questo che ho fatto riferimento alla politica monetaria: in politica monetaria oggi lavoriamo con uno scenario di base, uno scenario peggiore e uno scenario severo. Posso assicurarvi che andremo verso un mondo in cui dovremo convivere con scenari sempre più severi". Lo ha detto il presidente della Bundesbank e componente del direttivo della Bce Joachim Nagel a un evento a Bruxelles, segnalando che oggi è l'ultimo giorno in cui può parlare di politica monetaria a una settimana dalla riunione dell'istituto centrale, mercoledì 29 aprile. "Per me, ancora una volta, la scorsa settimana è stata un campanello d'allarme: dobbiamo arrivare a un punto in cui possiamo contare sulla nostra, lasciatemi dire, indipendenza e renderci indipendenti - ha affermato -. Non voglio dover controllare le notizie ogni mattina per capire come evolvono le cose in modo imprevedibile dall'altra parte dell'Atlantico. Non è così che vorrei vedere evolversi la situazione nel tempo. E dobbiamo anche dire che l'euro digitale è solo un piccolo tassello per arrivare a un punto in cui possiamo dire che dobbiamo essere più indipendenti". (ANSA).