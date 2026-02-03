(ANSA) - NEW YORK, 03 FEB - Dall'unione di SpaceX e xAI nasce un colosso da 1.250 miliardi di dollari, la società non quotata che vale di più al mondo. Nell'annunciare l'operazione, Elon Musk ha spiegato che la mossa era necessaria per lanciare i data center nello spazio e colonizzare Marte, obiettivo che il miliardario rincorre da anni. I sostenitori di Musk ritengono che l'operazione sia l'ennesima dimostrazione del "genio" di Musk, i critici invece parlano di ingegneria finanziaria. (ANSA).