(ANSA) - NEW YORK, 14 OTT - "I sistemi Starshield", la versione militare di Starlink, "sono di proprietà e sotto il controllo del governo statunitense. Eventuali limitazioni alla velocità o all'utilizzo sono stabilite dai militari e, in ultima istanza, dal presidente". Lo afferma Elon Musk su X in quello che appare un riferimento all'Ucraina, che comunque non è citata. "Starlink è un servizio commerciale di proprietà e sotto il controllo di SpaceX; il suo utilizzo è limitato ad attività civili o difensive e non può essere impiegato per azioni militari offensive, poiché ciò risulterebbe inappropriato per un'azienda commerciale", ha messo in evidenza. (ANSA).