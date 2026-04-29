(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - Seconda giornata di testimonianza per Elon Musk al suo processo contro OpenAI. Il miliardario ieri dal banco dei testimoni ha parlato di intelligenza artificiale e dei rischi che comporta. "Potrebbe aumentare la prosperità, ma potrebbe anche ucciderci tutti. Vogliamo trovarci in un film di Gene Roddenberry come 'Star Trek' e non in uno di James Cameron come 'Terminator", ha detto paragonando l'addrestamento dell'IA al crescere figli. "Quando si ha un figlio molto intelligente e cresce, non puoi più controllarlo ma puoi cercare di instillargli i valori giusti. Onestà, integrità e attenzione all'umanità", ha spiegato. Musk ha quindi previsto che l'IA "sarà probbailmente intelligente quanto qualsiasi essere umano già a partira dal prossimo anno". (ANSA).