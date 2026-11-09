(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e della Cultura, Alessandro Giuli, una norma che prevede la costituzione dell'"Istituto nazionale di ricerca egizia", nuovo ente pubblico di ricerca autonomo che valorizzerà e rafforzerà le attività scientifiche sviluppate dalla Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. Il nuovo Istituto potrà contare su un finanziamento annuale di 5,6 milioni di euro per rafforzare e sostenere le attività scientifiche. L'obiettivo - spiega il ministero - è consolidare il ruolo di una realtà di riferimento nel panorama scientifico internazionale, potenziandone le attività di ricerca e rendendola sempre più attrattiva per i ricercatori, anche attraverso nuove opportunità di collaborazione con università e istituzioni scientifiche italiane e internazionali. Il nuovo Istituto nasce dall'esperienza del Museo Egizio di Torino, il più antico museo al mondo interamente dedicato alla cultura egizia, che negli ultimi dieci anni ha sviluppato un'ampia rete di collaborazioni e partenariati scientifici, partecipando anche a bandi competitivi per il finanziamento della ricerca. L'Istituto promuoverà studi e ricerche sulla storia e sulla cultura dell'antico Egitto, favorendo la diffusione delle conoscenze sia nella comunità scientifica sia presso il grande pubblico. Le attività spazieranno dall'archeologia alla conservazione e al restauro avanzato dei reperti, fino all'impiego delle nuove tecnologie per lo studio e la valorizzazione del patrimonio culturale. Particolare attenzione sarà dedicata all'archeologia digitale, all'intelligenza artificiale, alla gestione dei dati e alla promozione della scienza aperta. "Un papiro può ancora rivelare parole che non siamo riusciti a leggere. Un reperto può raccontarci dettagli della sua storia che finora ci erano sfuggiti. Oggi, grazie all'intelligenza artificiale e alle nuove tecnologie, possiamo spingerci molto più avanti nella conoscenza del nostro passato. Il Museo Egizio di Torino - ha dichiarato il Ministro Bernini - da oggi è anche Ente pubblico di ricerca. Un riconoscimento che rafforza la sua dimensione scientifica, favorisce nuove collaborazioni con università e centri di ricerca e offre maggiori opportunità a studiosi e giovani ricercatori. Discipline umanistiche e scientifiche, patrimonio culturale e innovazione: è da questo dialogo che nascono nuove scoperte e nuove competenze. Il patrimonio culturale e artistico non è soltanto una ricchezza da proteggere, ma una fonte inesauribile di conoscenza". (ANSA).