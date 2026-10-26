(ANSA) - CASSANO MAGNAGO (VARESE), 26 OTT - È stato arrestato poco prima delle 15.15 di oggi Fulvio Ielmini. Il 73enne di Gallarate è indagato per femminicidio aggravato dai futili motivi per la morte dell'ex compagna Pierina Buffon, 69 anni, deceduta il 16 ottobre in uno scontro frontale tra le loro auto sulla tangenziale di Cassano Magnago, in provincia di Varese. Il provvedimento è stato eseguito in base a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta del pm Massimo De Filippo, che coordina le indagini. Secondo quanto emerso, l'uomo si trovava alla guida di una Jaguar che avrebbe raggiunto i 140 chilometri orari prima dell'impatto con la vettura di Pierina, morta sul colpo. Ielmini, rimasto ferito alle gambe, è stato trasferito nell'infermeria del carcere di Busto Arsizio e nelle prossime ore comparirà davanti al gip per l'udienza di convalida. L'arresto arriva dopo l'autopsia sul corpo della donna che dopo otto anni, a giugno aveva interrotto la relazione con Ielmini. Domani la Procura affiderà l'incarico per la perizia cinematica, finalizzata a ricostruire la dinamica dello schianto. I funerali di Pierina Buffon saranno celebrati domani, martedì 27 ottobre, alle 15 nella chiesa di Santa Maria del Cerro, a Cassano Magnago. (ANSA).