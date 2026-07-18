TRUCCAZZANO. Tragedia nel pomeriggio di oggi lungo il fiume Adda, in località Golfo Rivolta, nel comune di Truccazzano, in provincia di Milano. Un uomo ha perso la vita dopo essersi gettato in acqua per soccorrere il nipotino di appena quattro anni, finito in difficoltà durante un bagno nel fiume.

Secondo una prima ricostruzione, il piccolo si sarebbe tuffato iniziando subito ad avere problemi. Lo zio non ha esitato a intervenire per aiutarlo, ma durante il tentativo di salvataggio è scomparso nelle acque del fiume, probabilmente anche a causa di un malore.

Il bambino è stato recuperato dai soccorritori e trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo in condizioni gravissime. Sul posto era presente anche il padre del piccolo, fratello della vittima, rimasto sotto shock dopo l'accaduto. La famiglia è di origine indiana.

Il corpo dell'uomo è stato individuato e recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, quindi messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e due elicotteri del servizio di emergenza, decollati da Milano e Como.

Le operazioni di soccorso sono risultate particolarmente complesse perché la zona in cui è avvenuto l'incidente è difficilmente accessibile e può essere raggiunta soltanto dopo un lungo percorso a piedi. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell'accaduto.