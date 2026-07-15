REGGIO EMILIA. È morto dopo un giorno di agonia Alessandro Magnani, 41 anni, l'uomo investito da una bicicletta condotta dal cantante e conduttore televisivo Paolo Belli. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì a Cognento, nelle campagne della Bassa Reggiana, tra Correggio e Campagnola Emilia.

Secondo una prima ricostruzione, Magnani, conosciuto allenatore di volley in diverse società del territorio, stava lavorando per una società di servizi. Dopo aver consegnato alcune notifiche relative a lavori sulla rete elettrica, stava tornando verso la propria auto quando è stato centrato dalla bicicletta ed è caduto violentemente sull'asfalto.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica ed elisoccorso, che ha trasportato il 41enne all'ospedale Maggiore di Parma in condizioni gravissime. Nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, l'uomo è deceduto nel pomeriggio di martedì.

Lievi, invece, le conseguenze per Paolo Belli, grande appassionato di ciclismo, accompagnato all'ospedale di Guastalla soprattutto per il forte stato di choc. Secondo le testimonianze raccolte, il cantante avrebbe continuato a chiedere notizie sulle condizioni del ferito.

Sulla vicenda indaga la Polizia locale dell'Unione Bassa Reggiana, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'investimento. Gli investigatori stanno valutando tutte le ipotesi, dal trauma provocato dalla caduta a un eventuale malore che potrebbe aver colpito il 41enne. Le prime ricostruzioni indicano che Belli procedesse a velocità contenuta, ma gli accertamenti sono ancora in corso. La Procura potrebbe disporre l'autopsia e aprire un fascicolo per omicidio stradale.