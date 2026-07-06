(ANSA) - PESCARA, 06 LUG - Fuochi d'artificio, banda musicale, petali di rose rosse in strada e corteo di scooter e monopattini fino al carcere di San Donato. Spopolano sui social le immagini dei funerali-show di Massimo Ciarelli, il 43enne di Pescara deceduto il primo luglio al termine dell'inseguimento iniziato a Montesilvano e conclusosi a Silvi con lo scontro tra lo scooter su cui viaggiava e una Jeep Renegade dei carabinieri. Le esequie si sono tenute ieri nella chiesa della Madonna del Fuoco, nel quartiere Rancitelli di Pescara, con grande partecipazione dei cittadini che hanno accolto il feretro con fuochi d'artificio e palloncini bianchi e azzurri, i colori della squadra di calcio del Pescara. In molti hanno indossato una t-shirt dedicata proprio a Ciarelli, mentre un grande striscione recitava "Ciarelli Massimo, l'amore per te è come l'acqua dentro il mare non può fnire mai, un cuore bianco e un cuore azzurro". Tantissime le persone che in questi giorni hanno visitato i familiari dell'uomo, portando conforto in particolare alla mamma. Al termine dei funerali un lungo corteo di scooter e monopattini ha raggiunto il carcere di San Donato, dove Ciarelli era detenuto in semilibertà per l'omicidio dell'ultrà Domenico Rigante nel 2012. (ANSA).