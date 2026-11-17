(ANSA) - TORINO, 17 NOV - È morta questo pomeriggio nel reparto di rianimazione dell'ospedale Maria Vittoria di Torino una donna di 92 anni rimasta gravemente ferita ieri durante uno scippo nel quartiere San Donato. L'anziana era caduta a terra battendo violentemente la testa e riportando un grave trauma cranico. Il decesso, a quanto si apprende, è avvenuto a causa di un'emorragia cerebrale. Secondo una prima ricostruzione, la pensionata stava camminando sul marciapiede, in via Scrina, quando è stata avvicinata da un uomo in bicicletta, che le ha strappato la borsetta e la collanina. Poi si è allontanato facendo perdere le tracce. Strattonata, la donna ha perso l'equilibrio ed è caduta sull'asfalto, perdendo conoscenza. Soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria, dove le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. A chiamare i carabinieri sono stati sono stati i medici dell'ospedale. Le indagini sono condotte dai militari dell'Arma della compagnia Torino San Carlo: gli investigatori stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per cercare di identificare il rapinatore e stanno sentendo alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Tra questi anche i primi che hanno soccorso l'anziana. (ANSA).