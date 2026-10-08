(ANSA) - ROMA, 08 OTT - Tragedia nella notte allo stabilimento Amazon di Roma Settecamini, in via Peroni. Un ragazzo di 25 anni è morto presumibilmente per un malore. Inutili i soccorsi scattati poco prima delle 2 in seguito all'allarme dei colleghi. Sul posto la polizia. Il ragazzo svolgeva mansioni di magazziniere. Il segretario generale della Fit Cisl del Lazio, Marino Masucci, ha espresso cordoglio "in attesa che siano chiarite le cause di quanto avvenuto - apparentemente legate a un malore - la Fit-Cisl del Lazio tutta si stringe intorno alla famiglia del lavoratore in questa giornata triste e drammatica". "Dopo Andrea, che ha perso la vita ad appena 22 anni lavorando al Colosseo, a distanza di poche settimane un altro ragazzo muore, giovanissimo, lavorando di notte nella nostra regione. Chiedo che sia fatta chiarezza sulle circostanze dell'incidente e che le Autorità competenti valutino la possibilità di vietare, laddove possibile, i turni di notte. Che si tratti di luoghi pubblici o di grandi multinazionali la sostanza non cambia: la vita e la sicurezza sul lavoro vengono prima della produttività", afferma la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia. "Siamo addolorati per la tragedia della scorsa notte. In questo momento i nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia del lavoratore. Siamo a disposizione delle autorità per qualsiasi approfondimento necessario", fa sapere in una nota Amazon. (ANSA).