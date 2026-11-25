(ANSA) - BRUXELLES, 25 NOV - La Commissione Ue ha inflitto multe per 471,9 milioni totali ai tre maggiori produttori mondiali di fragranze, le svizzere Firmenich e Givaudan e la statunitense International Flavors & Fragrances (Iff), per aver partecipato a un cartello tra marzo 2019 e marzo 2023. Secondo l'Antitrust europea si scambiavano informazioni commercialmente sensibili, anche sui prezzi, nei loro rapporti con Unilever, il maggiore acquirente mondiale di fragranze per beni di consumo. "I cittadini di tutta Europa potrebbero aver pagato di più per la loro spesa settimanale", sottoliena la vicepresidente della Commissione Teresa Ribera. (ANSA).