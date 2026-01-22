(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il cda di Mps "ha preso atto" della proposta di regolamento per la lista del cda predisposta dal comitato nomine e "su indicazione del presidente Nicola Maione, con il consenso di tutti i consiglieri" ha deciso "di effettuare ulteriori approfondimenti per giungere all'approvazione del regolamento in tempi rapidi e con una chiara formalizzazione delle regole di governance, in vista dell'Assemblea" del 4 febbraio. Il cda, si legge in una nota, "intende gestire con massima trasparenza ed efficacia la procedura di formazione della lista" e terrà una nuova riunione il 28 gennaio per "effettuare le opportune valutazioni ed assumere le conseguenti delibere". (ANSA).