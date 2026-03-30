(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Il proxy advisor Iss suggerisce di votare la lista del Cda nell'assemblea di Mps. "Pur riconoscendo i meriti della lista" di Plt Holding "e la validità di alcune argomentazioni avanzate dal proponente, un completo rinnovamento del consiglio in questa fase, unitamente alla reintegrazione dell'amministratore delegato uscente, non rappresenta una proposta sufficientemente convincente in questo momento", spiega Iss, secondo cui nel "contesto attuale, tutt'altro che ideale, le problematiche relative alla composizione" del cda sono da affrontare "attraverso una votazione selettiva, candidato per candidato". Nella seconda votazione quindi il proxy advisor suggerisce agli azionisti di votare a favore dell'elezione del candidato ceo Fabrizio Palermo e di non sostenere il candidato presidente Nicola Maione. Nel report del proxy advisor viene inoltre suggerito di bocciare l'attuale presidente del comitato nomine Domenico Lombardi, l'attuale consigliere Alessandro Caltagirone e la candidata Elena De Simone. Oltre a questi nominativi, che figurano tra i primi 12 della lista del cda (Maione primo, Caltagirone quinto, Lombardi sesto e De Simone undicesima), il proxy suggerisce di bocciare gli ultimi quattro: Gianmarco Montanari, Simonetta Iarlori, Francesca Pace, Rosa Cipriotti. Tra i dodici nominativi a favore dei quali votare figurano anche Corrado Passera e Carlo Vivaldi. (ANSA).