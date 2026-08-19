(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Appare piatta Mps in Piazza Affari (-0,15% a 12,01 euro) il cui consiglio di amministrazione, secondo indiscrezioni, si potrebbe riunire già domani. Sul tavolo, secondo le voci raccolte da Il Sole 24 Ore, c'è una possibile offerta pubblica di scambio su Banco Bpm (+1,14%) o, in alternativa, su Banca Generali (+1,28% a 67,1 euro). Poco mossa invece Generali (-0,32%). Sul fronte del risiko bancario è fiacca Sanpaolo (-0,2%), che ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e di scambio su Rocca Salimbeni. Cede Bper (-0,53%), che potrebbe rilevare sportelli di Mps in caso di sucesso dell'Opas. (ANSA).