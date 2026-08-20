(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Negli ultimi anni sono state tante le operazioni bancarie annunciate, ma che poi non hanno avuto seguito. Vedremo le ultime vicende che piega prenderanno. È giusto rispettare anche il radicamento territoriale di alcune banche come Mps, purché non vengano ripercorse le strade del passato, con scandali e gestioni dissennate da parte di esponenti della sinistra, che non erano di tutela del territorio". Lo dichiara all'ANSA il senatore di Fi Maurizio Gasparri. "Per quanto riguarda le prospettive attuali, credo che la cosa più importante sia avere un equilibrio di sistema che garantisca la migliore utilizzazione del risparmio raccolto in Italia a beneficio delle famiglie e delle imprese italiane. Questo è il vero tema, che si ripercuote negli intrecci tra banche e assicurazioni e le realtà che, anche in questa occasione, sono al centro dell'attenzione. Ci sono ingenti risorse che devono essere investite nel nostro Paese a sostegno della crescita delle imprese e dell'occupazione. È questa la cosa più importante, al di là dell'affermazione del progetto A o del progetto B". (ANSA).