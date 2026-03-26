(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Mps ha presentato tre esposti alla Bce, a Consob e a Bankitalia sulla lista presentata da Plt Holding, che ricandida come ad Luigi Lovaglio. I legali messi in campo da Siena sottolineano che Lovaglio avrebbe dovuto comunicare in anticipo l'accordo con la holding della famiglia Tortora dati suoi doveri nei confronti della banca e del board. Nell'esposto - da quanto si apprende da fondi vicine al Monte - Mps afferma poi che, visto la influenza rilevante del profilo di ad, la lista di candidati avrebbe dovuto essere approvata dalla Bce. (ANSA).