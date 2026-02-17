(ANSA) - MILANO, 17 FEB - l cda di Mps ha deliberato di procedere alla piena integrazione con Mediobanca attraverso la fusione per incorporazione ed il conseguente delisting di Piazzetta Cuccia dalla Borsa. "Le attività di corporate & investment banking e private banking a servizio della clientela di fascia alta" di Mediobanca "saranno trasferite in una società non quotata posseduta al 100% da Mps che manterrà la denominazione di 'Mediobanca Spa' si legge in una nota del Monte dei Paschi specificando che "in tale perimetro sarà ricompresa anche la partecipazione in Assicurazioni Generali" (ANSA).