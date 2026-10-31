(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Pedro Acosta ha vinto la gara sprint di Sepang in Malesia classe MotoGp. Il pilota Ktm ha preceduto il leader del Mondiale su Ducatiufficiale Marc Marquez e l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Quarto Ogura, poi Di Giannantonio e Bagnaia. Out Alex Marquez e Miller. Marc Marquez allunga in classifica e si porta a +19 su Jorge Martin (Aprilia) che ha dato forfait per questo weekend. Se il campione spagnolo della Ducati nella gara lunga di domenica conquisterà almeno 18 punti (chiudendo 1° o 2°), avrà il primo match point per il titolo nel prossimo weekend in Qatar. (ANSA).