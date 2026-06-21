(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca. Sul circuito di Brno, il campione del mondo ha preceduto l'Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e l'altra 'Rossa' di Francesco Bagnaia, terzo. Quarta la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Solo nona l'Aprilia ufficiale di Jorge Martin che ha dovuto scontare un doppio long lap penalty per l'incidente innescato al via in Ungheria. Non partito il leader del Mondiale Marco Bezzecchi squalificato per aver spinto e colpito un marshall dopo la caduta nella sprint. (ANSA).