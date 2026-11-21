(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Marco Bezzecchi ha conquistato la pole position nel Gran Premio del Portogallo classe MotoGp. Sul circuito di Portimao il pilota italiano dell'Aprilia ha preceduto lo spagnolo della Ducati ufficiale e leader del Mondiale Marc Marquez e la Ducati Vr46 di Fabio Di Giannantonio. Settima l'altra Aprilia di Jorge Martin. Alle 15.30 (in anticipo per le previsioni meteo avverse rispetto alle 16 previste) la gara Sprint che può assegnare il decimo titolo a Marquez: gli basterà conquistare due punti in più di Martin. (ANSA).