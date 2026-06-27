(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Prima fila tutta Aprilia ad Assen nelle qualifiche della MotoGp. Jorge Martin ha conquistato la pole position del Gran Premio d'Olanda davanti alla Aprilia non ufficiale del giapponese Ai Ogura e al compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, terzo. Quarta l'altra Aprilia trackhouse di Raul Fernandez davanti a Francesco Bagnaia su Ducati ufficiale. Settimo il campione del mondo Marc Marquez sull'altra Rossa. Alex Marquez (Ducati team Gresini) non prenderà parte al Q2 dopo la caduta di ieri: nonostante il nono tempo nelle FP2, ha deciso di riposare in vista delle prossime sessioni e partirà 12. Alle 15 la Sprint Race. (ANSA).