(ANSA) - SEPANG, 31 OTT - Marc Marquez approfitta del ritiro per infortunio del suo rivale in campionato, Jorge Martin, e conquista un posto in prima fila per il Gran premio della Malesia di MotoGp, mentre suo fratello Alex Marquez ha ottenuto la pole position. Il pilota del team Ducati-Gresini, Alex, ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche in 1'56"493, precedendo di 0"070 il fratello maggiore Marc. Pedro Acosta ha chiuso al terzo posto, seguito dal giapponese Ai Ogura e da Marco Bezzecchi. Marc Marquez, in sella alla Ducati, ha una ghiotta occasione per incrementare il suo vantaggio di 10 punti in classifica su Martin, essendosi assicurato una posizione in prima fila sia per la gara sprint di oggi che per la gara principale di domani. Il suo connazionale Martin è arrivato in Malesia con un polso fratturato, riuscendo comunque a completare la prima sessione di prove libere ieri a Sepang. Tuttavia il pilota dell'Aprilia ha potuto percorrere solo un numero limitato di giri nel pomeriggio e nella mattinata di oggi, per poi non scendere in pista durante le qualifiche. Il team manager di Aprilia Racing, Paolo Bonora, ha spiegato che il pilota non era in grado di esercitare la necessaria forza sulla moto nelle fasi di frenata; tornerà ora in Spagna per valutare le sue condizioni in vista del Gp del Qatar, in programma la prossima settimana. Dopo la tappa in Malesia, restano soltanto tre fine settimana di gara al termine del campionato. (ANSA).