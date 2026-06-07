(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGp. Sul Balaton Park Circuit, il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull Ktm di Pedro Acosta, seconda, e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, terza. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio, l'unico riuscito a ripartire. (ANSA).