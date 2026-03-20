(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Johann Zarco su Honda Lcr ha segnato il miglior tempo nelle prequalifiche della MotoGP a Goiania In Brasile. In una sessione condizionato soprattutto nell'ultima parte dalla pioggia, il pilota francese in 1'21''257 ha preceduto la Ducati ufficiale di Marc Marquez e la Yamaha del pilota turco Toprak Razgatlioglu. Quarta l'Aprilia di Jorge Martin davanti alla Ktm di Pedro Acosta. Sesto Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini. Nona l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia. Problemi e solo ventesima posizione per l'Aprilia di Marco Bezzecchi la cui moto è rimasta a lungo al box della scuderia di Noale per sistemarne l'assetto. Il pilota riminese ha fatto chiaramente ampi gesti mostrando di non sentire un buon feeling sulla sua RS-GP26. Il vincitore degli ultimi tre GP della MotoGP domani dovrà passare attraverso un difficilissimo Q1. (ANSA).