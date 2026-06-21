(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista". Il giorno dopo la squalifica, per aver spinto e colpito un marshall, che non gli permetterà di correre il Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGp a Brno, Marco Bezzecchi chiede scusa sul suo profilo Instagram: "Mi dispiace - ha aggiunto il pilota della Aprilia leader del Mondiale - anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi". (ANSA).