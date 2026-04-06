(ANSA) - VICENZA, 06 APR - Un motociclista di 67 anni, di Castelfranco Veneto (Treviso), è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Rossano Veneto (Vicenza), nel quale la motociletta su cui era in sella si è scontrata frontalmente con un'automobile. Lo scontro si è verificato intorno alle ore 16.30 sulla strada che collega Cassola a Rossano, all'altezza di un distributore di benzina. A causa della violenza dell'urto, il centauro è stato sbalzato di sella per alcune decine di metri. sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, con ambulanza ed elicottero, ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 67enne. (ANSA).