(ANSA) - ROVIGO, 11 OTT - E' di un morto e quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto poco dopo le ore 16.00 a Porto Tolle (Rovigo) in cui sono rimasti coinvolti un'automobile e una motocicletta. A perdere la vita è stato il conducente della moto; la ragazza che viaggiava con lui è stata soccorsa e trasportata in ospedale con l'elisoccorso. Feriti anche i tre occupanti dell'auto coinvolta, tutti affidati alle cure dei sanitari del Suem 118 e successivamente trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti, oltre ai Vigili del Fuoco e l'elisoccorso, il personale sanitario del 118 e i Carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. I pompieri hanno operato per le attività di soccorso e la messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro. (ANSA).