(ANSA) - MOSCA, 18 GIU - La Russia "accoglie con favore" il memorandum firmato tra Usa e Iran e afferma che "tutte le parti coinvolte nel conflitto aderiscano rigorosamente agli accordi raggiunti" per evitare "una nuova pericolosa escalation" nella regione, "Libano compreso". Secondo il ministero degli Esteri di Mosca, "la riaffermazione da parte dell'Iran del suo incrollabile impegno nei confronti del Trattato di non proliferazione nucleare è la migliore risposta a qualsiasi attacco e accusa infondata rivolta a Teheran da coloro che cercano di mettere in discussione il suo legittimo diritto a sviluppare e utilizzare l'energia nucleare per scopi pacifici". (ANSA).