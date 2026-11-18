(ANSA) - MOSCA, 19 NOV - Le truppe ucraine hanno attaccato nuovamente il ponte di Crimea. Lo ha dichiarato il governatore della Crimea Sergey Aksyonov secondo quanto riportato da Tass. "Il traffico è stato temporaneamente interrotto in seguito a un ulteriore attacco al ponte di Crimea. Tutti i servizi competenti sono all'opera. Sono in corso le valutazioni sui danni. Ulteriori informazioni verranno fornite non appena disponibili", ha scritto sull'applicazione di messaggistica Telegram. Il precedente attacco al ponte di Crimea era stato sferrato dalle truppe ucraine nella notte del 17 novembre. (ANSA).