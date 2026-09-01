(ANSA) - MOSCA, 01 SET - La Russia darà adeguata risposta "agli organizzatori delle avventure anti-russe nel Baltico, ed essa sarà per loro devastante". Lo ha affermato Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, durante un briefing a margine del Forum Economico Orientale a Vladivostok. "In caso di un'ulteriore escalation della situazione politico-militare nel Baltico (...) la risposta della Russia agli istigatori di queste folli avventure anti-russe sarà decisa e devastante per loro", ha dichiarato - citata da Tass - Zakharova, che ha definito inoltre alcune azioni tedesche "di stampo revanscista". (ANSA).