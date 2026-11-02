(ANSA) - MOSCA, 02 NOV - Il Ministero per le situazioni di emergenza della Russia ha reso noto che l'app russa pensata per avvisare la popolazione in caso di attacchi aerei è stata colpita da un "massiccio attacco informatico". "L'attacco - ha comunicato il Ministero su Telegram - è stata oggetto di un massiccio attacco informatico, che ha consentito ai pirati informatici di inviare informazioni false alla popolazione". In precedenza anche l'aeronautica militare delle Forze armate ucraine aveva segnalato che "l'applicazione Air Alert potrebbe fornire informazioni errate a causa di una possibile influenza ostile". (ANSA).