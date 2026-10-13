(ANSA) - MOSCA, 13 OTT - Un corrispondente del quotidiano giapponese Hokkaido Shimbun è stato fermato nella regione di Sakhalin, nell'Estremo Oriente russo, con l'accusa di spionaggio, ha annunciato il Servizio di sicurezza federale russo (Fsb). "Sono state interrotte le attività illegali di un cittadino giapponese, corrispondente della redazione di Yuzhno-Sakhalinsk del quotidiano Hokkaido Shimbun, accreditato presso il ministero degli Affari Esteri russo, sospettato di spionaggio per conto di un'agenzia di intelligence giapponese", ha riferito l'ufficio stampa dell'Fsb. (ANSA).