(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Il ministero degli Esteri russo ammette di aver colpito durante la notte il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, chiamato il ponte nord della capitale. "Le forze armate russe continuano a colpire le infrastrutture ucraine e le navi utilizzate a beneficio delle forze armate ucraine. Durante la notte, attacchi con velivoli senza pilota hanno colpito il ponte stradale Severny sul fiume Dnieper a Kiev, che facilita gli spostamenti delle truppe e le consegne di rifornimenti militari per le forze armate ucraine", ha dichiarato il ministero, come riporta Tass. (ANSA).