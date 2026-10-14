(ANSA) - MOSCA, 14 OTT - Le forze ucraine hanno attaccato oggi due raffinerie in Russia, il che dimostra che Kiev "non ha intenzione di attuare la tregua energetica" annunciata da Donald Trump. Lo ha detto il vice primo ministro russo, Alexander Novak, citato dalle agenzie di Mosca. "Secondo informazioni provenienti dal ministero dell'Energia e dalle compagnie - ha affermato Novak - il regime di Kiev ha attaccato oggi due raffinerie di petrolio, nelle regioni di Saratov e di Ryazan. Vediamo che la parte ucraina non non sta dimostrando di muoversi verso una tregua energetica". (ANSA).