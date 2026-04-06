(ANSA) - ROMA, 06 APR - Sono almeno 41 i minatori rimasti intrappolati nella miniera Belorechenskaya, nel Lugansk, una delle regioni contese del Donetsk, in seguito a un attacco delle forze armate ucraine. Lo scrive Interfax citando le autorità filorusse. "Durante la notte le forze armate ucraine hanno colpito il territorio della miniera, danneggiando la sottostazione elettrica. Un'interruzione di corrente di emergenza ha sorpreso 41 lavoratori della miniera, che ora si trovano sottoterra", ha riferito Leonid Pasechnik, leader dell'autoproclamare repubblica secessionista annessa da Mosca. (ANSA).